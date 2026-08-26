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Газета.ру

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TU/e: атомы оказались способны повторять поведение живых нейронов

TU/e: атомы оказались способны повторять поведение живых нейронов

Нидерландский физик Майкл Верхаге из Технического университета Эйндховена совершил открытие, которое может навсегда изменить облик вычислительной техники: он выяснил, что хаотичные скачки тока в кристалле дихалькогенида тантала, который используется в электронике, при обычной комнатной температуре идеально копируют поведение нервной клетки.

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