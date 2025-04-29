Россия готовит «ядерное оружие» в мире экономики

Россия разрабатывает экономическое «ядерное оружие». Премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии «Промышленное программное обеспечение тяжелого класса» 29 апреля сообщил, что власти ускорили переход предприятий на отечественное ПО, объединив разработчиков софта и заказчиков в специальных центрах компетенций.