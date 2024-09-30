Участникам СВО и членам их семей доступна скидка на рыбных рынках Москвы

Как рыбные рынки Москвы поддерживают участников СВО В Москве на рыбных рынках «Москва — на волне» в Северо-Западном и Восточном округах действуют 10% скидки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии