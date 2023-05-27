Петербург отмечает юбилей: какие события стоит посетить жителям и гостям Северной столицы

День основания города традиционного празднуют в Санкт-Петербурге 27 мая. При этом в текущем году Северной столице исполняется 320 лет, в связи с чем для жителей и гостей подготовили обширную развлекательную программу.
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