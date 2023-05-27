Федеральное агентство новостей №1

7 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    О??? А за Кличко наблюдения не установили? Он же тоже собирается баллотироваться на трон? С ним легче, дано задание р...Сливает главкома ...
  • Игорь Василевский
    Будут покупать наши же алмазы у арабовСанкции против по...
  • Светлана Шумилина
    Кому интересно твое мнение,гнида?Украинский актер ...

Петербург отмечает юбилей: какие события стоит посетить жителям и гостям Северной столицы

Петербург отмечает юбилей: какие события стоит посетить жителям и гостям Северной столицы

День основания города традиционного празднуют в Санкт-Петербурге 27 мая. При этом в текущем году Северной столице исполняется 320 лет, в связи с чем для жителей и гостей подготовили обширную развлекательную программу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх