В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мясо для шашлыка

Хороший шашлык получается только из хорошего мяса, уверяют специалисты Сотрудники петербургского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать мясо для шашлыка, чтобы результат не разочаровал и не вызвал проблем со здоровьем.
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