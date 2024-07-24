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Царьград

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Это всё меняет: Врач назвала главную опасность сливочного масла

Это всё меняет: Врач назвала главную опасность сливочного масла

Ионова предупредила, что сливочное масло содержит вредные насыщенные жирыЗначительная часть людей предпочитает готовить на сливочном масле.

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