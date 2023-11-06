В Петербурге в возрасте 65 лет умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Русский искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов скончался в Петербурге на 66-м году жизни.Печальную весть в своем Telegram-канале сообщила главный редактор профильной газеты The Art Newspaper Милена Орлова.
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