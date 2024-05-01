Какой хитростью Стаханов установил свой рекорд? И почему его не любили

В десятилетие бурной индустриализации СССР повсюду гремели сообщения о новых трудовых подвигах простого народа ради построения коммунизма и светлого будущего.
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