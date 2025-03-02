История и археология: Как сбывается проклятие индейского вождя президентам США: Почему год кратный 20 считается для них роковым

Что могут сделать слова, сказанные в гневе или отчаянии? Нанести непоправимый вред. Смерть американских президентов на посту может быть не простым совпадением или несчастным случаем, а проклятием, высказанным в 1811 году вождем индейцев Текумсе.
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