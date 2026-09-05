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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о том, начал ли оправдываться переход Атанасова: «Это что, какой-то большой денежный трансфер? Знаете, сколько стоил Исак «Ливерпулю»? 160 млн! Не делаем выводы по одной игре»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о переходе нападающего  Василия Атанасова  в клуб из Санкт-Петербурга.

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