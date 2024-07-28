28 июля отмечается День Крещения Руси

ВА

Виктор Александров

Что-то я подозреваю, что крестили Русь в «старую веру». А к «новой» вере у меня есть вопросы. «5 декабря 1931 года СССР осуществил величайший акт уничтожения русского исторического наследия. В центре Москвы был взорван храм Христа Спасителя, созданный в честь победы в войне 1812 года. С каким-то особым цинизмом мраморные плиты, на которых были выбиты имена погибших во время войны 1812 года, были разбиты на мраморную крошку, которую использовали для посыпания дорожек в московских парках. Несмотря на то, что подготовка к строительству началась сразу после взрыва храма, немедленно обнаружились очень большие проблемы. В итоге строительство было тихо свернуто уже во время войны. Возведенные металлические конструкции разобрали и использовали для строительства железнодорожных мостов. В 1958–1960 годах на фундаменте первого Дворца Советов был построен самый большой в мире открытый зимний плавательный бассейн «Москва». [Как советская власть уничтожала наследие русской истории 10:00 07 декабря 2021]. 15 сентября 1994 года бассейн был закрыт воистину православными большевиками, разрушен, и на его месте построен новодел в честь победы над неверными большевиками. "Табачный скандал в РПЦ" - падение морали, путь к развалу России. «Самый громкий скандал в истории РПЦ случился в 1997 году. Тогда журналист «МК» Сергей Бычков опубликовал статьи, обвинявшие церковь в торговле табаком и алкоголем под видом гуманитарной помощи, что позволяло не платить налоги. По данным Государственного таможенного комитета, РПЦ ввезла в Россию 18 млрд. сигарет и 21 млн. литров вина, из-за чего бюджет недополучил более 1 трлн. рублей. После скандала льготы были отменены, даже несмотря на то, что журналист Бычков проиграл все поданные против него церковью иски». [это правда, что Патриарх Кирилл занимался табачным... otvet.mail.ru›Общество, Политика, СМИ›Политика] Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.