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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вылет «Тоттенхэма» из АПЛ в 10 раз вероятнее чемпионства в сезоне-2026/27

Букмекеры обрушили коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ. Лондонский клуб набрал одно очко в 3 стартовых турах чемпионата Англии, ни разу не забив.

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