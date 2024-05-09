Геннадий Новосельцев поздравил калужан с Днем Победы

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и депутаты регионального парламента поздравили жителей региона с Днем ПобедыПредседатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и депутаты регионального парламента поздравили жителей региона с Днем Победы.
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