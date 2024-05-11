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В ЛНР заявили, что число погибших при ударе по нефтебазе в Ровеньках достигло 4

В ЛНР заявили, что число погибших при ударе по нефтебазе в Ровеньках достигло 4

В ночь на 11 мая скончался один из пострадавших в результате удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках. Число жертв обстрела возросло до четырех, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

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