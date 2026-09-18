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FiNE NEWS

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Наши парни вышибли врага из Ольховатки: как российские штурмовики сжимают Волчанский котёл

Наши ребята снова показали, что значит настоящий характер! Штурмовые подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» полностью освободили Ольховатку в Харьковской области.

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