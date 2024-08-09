Психолог Казанцева: дети идут в квадробику для сепарации от родителей

Дети по всему миру надевают маски, накладные хвосты и ходят на четвереньках, подражая животным. Популярность квадробики среди российских подростков клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева связывает с сепарацией от родителей.
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