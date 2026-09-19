Почти 140к случаев заражения ковидом зафиксировано в Таиланде, среди них — десятки россиян

Только за последний месяц в королевстве заболели 65 тысяч человек. Помимо официальных случаев есть и неучтённые: больницы Таиланда не спешат ставить верный диагноз, чтобы не ухудшать статистику.
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