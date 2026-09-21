Скандальный результат выборов: глубинный народ массово выразил свой протест

Кирилл Стрельников Выборы 2026 года в Государственную думу и депутатов субъектов России стали особенными (некоторые говорят — историческими) сразу по нескольким причинам.
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