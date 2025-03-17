Накануне телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в США в очередной раз отметили, что конфликт на Украине начался не из-за России, а стороны находятся "в десяти ярдах от сделки" по заключению мирного соглашения.
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