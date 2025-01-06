Приветствую, дорогие читатели блога «Евдошино Подворье»! Наконец-то я готова поделиться с вами радостной новостью: мы стартовали! Наш необычный проект - строительство дома из морских контейнеров — официально запущен.
Строим дом из морских контейнеров для постоянного проживания
Комментарии
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Эдуард Иванов
Предлагаю сделать пристрой из контейнеров к моему дому продать его в черте города Егорьевск Московской, мне купить квартиру 1-2 ком в Коломне, остальную выручку 50Х50, пистать на iv1964anow@gmail.com смс для идентификации на ватцап + 7 915 457 53 47 Эдуард Иванов
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20 час.
А Кудасов
Я в Афгане такие контейнеры под туалеты применял. Аж четыре было. Фундамент - бетонная выгребная яма. В полу вырезали много отверстий. В одном сделали перегородку с отдельной дверью - "Ж". Пятый под душ от ДДА. Но что здесь описали, сотворили из них это с больной фантазии.
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19 час.
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