Строим дом из морских контейнеров для постоянного проживания

Предлагаю сделать пристрой из контейнеров к моему дому продать его в черте города Егорьевск Московской, мне купить квартиру 1-2 ком в Коломне, остальную выручку 50Х50, пистать на iv1964anow@gmail.com смс для идентификации на ватцап + 7 915 457 53 47 Эдуард Иванов

А Кудасов

Я в Афгане такие контейнеры под туалеты применял. Аж четыре было. Фундамент - бетонная выгребная яма. В полу вырезали много отверстий. В одном сделали перегородку с отдельной дверью - "Ж". Пятый под душ от ДДА. Но что здесь описали, сотворили из них это с больной фантазии.