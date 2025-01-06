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Квартира, дом, дача

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  • Samarium
    Насчет отсутствия балкона ( лоджии) можно поспорить с автором статьи... они необходимы. С всем остальным можно соглас...Никогда не берите...
  • А Кудасов
    Я в Афгане такие контейнеры под туалеты применял. Аж четыре было. Фундамент - бетонная выгребная яма. В полу вырезали...Строим дом из мор...
  • Эдуард Иванов
    Предлагаю сделать пристрой из контейнеров к моему дому продать его в черте города Егорьевск Московской, мне купить кв...Строим дом из мор...

Строим дом из морских контейнеров для постоянного проживания

Строим дом из морских контейнеров для постоянного проживания

Приветствую, дорогие читатели блога «Евдошино Подворье»! Наконец-то я готова поделиться с вами радостной новостью: мы стартовали! Наш необычный проект - строительство дома из морских контейнеров — официально запущен.

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Комментарии
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Эдуард Иванов
Предлагаю сделать пристрой из контейнеров к моему дому продать его в черте города Егорьевск Московской, мне купить квартиру 1-2 ком в Коломне, остальную выручку 50Х50, пистать на iv1964anow@gmail.com смс для идентификации на ватцап + 7 915 457 53 47 Эдуард Иванов
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20 час.
А Кудасов
Я в Афгане такие контейнеры под туалеты применял. Аж четыре было. Фундамент - бетонная выгребная яма. В полу вырезали много отверстий. В одном сделали перегородку с отдельной дверью - &quot;Ж&quot;. Пятый под душ от ДДА. Но что здесь описали, сотворили из них это с больной фантазии.
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19 час.

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