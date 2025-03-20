В Оренбургской области полицейцские и дети проводят акцию «Солнышко светит, птички поют, а пешеходы по «зебре” идут”

В период с 18 по 21 марта 2025 года на территории Орска и Новотроицка проводится профилактическое мероприятие, направленное на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием под условным названием «Пешеход».
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