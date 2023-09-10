Русская Семёрка

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Кого в СССР посылали работать на урановых рудниках на самом деле

Возможно, возник миф о том, что урановую руду в Советском Союзе добывали исключительно заключенные-смертники, из-за того, что данная тема изначально находилась под наблюдением Лаврентия Берии, который лично курировал масштабный «атомный проект».

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