Тело утонувшей девушки нашли спустя месяц в реке

Политика как она есть

В Республике Коми завершилась трагическая история, длившаяся почти месяц. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» официально сообщил об обнаружении тела 18-летней девушки, которая утонула в реке Сысола в черте Сыктывкара.