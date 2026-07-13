Тело утонувшей девушки нашли спустя месяц в реке

В Республике Коми завершилась трагическая история, длившаяся почти месяц. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» официально сообщил об обнаружении тела 18-летней девушки, которая утонула в реке Сысола в черте Сыктывкара.
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