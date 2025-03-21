Военный атташе Великобритании в Баку: ещё один шаг к ОТГ? В министерстве обороны Великобритании впервые назначили военного атташе в Азербайджане.
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Военный атташе Великобритании в Баку: ещё один шаг к ОТГ? В министерстве обороны Великобритании впервые назначили военного атташе в Азербайджане.
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