В Россию вернулись до 40% релокантов

В Россию вернулись до 40 процентов релокантов, которые покинули страну в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион», которая занимается оформлением видом на жительство за пределами РФ.
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