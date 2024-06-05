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Все вскрылось: Запад понял, во что он вляпался. Что на самом деле произошло в Харькове

Все вскрылось: Запад понял, во что он вляпался. Что на самом деле произошло в Харькове

Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове© AP Photo / Andrew Marienko Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Оказывается хохлы вовсе нам не враги. Пусть воруют и дальше. Это же , получается, они делают для нашей пользы. Молодцы хохлы. И нам помогают и свой карман обогащают.
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1 час.
Лидия Андреева
Ну и поделом им.
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42 мин.

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