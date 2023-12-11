В Нижегородском кремле открылась «Стена Памяти» из фотографий участников Великой Отечественной войны

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Нижегородском кремле, возле мемориала «Горьковчане — фронту», состоялось торжественное открытие масштабной инсталляции «Стена Памяти», состоящей из более чем тысячи фотографий нижегородцев-участников Великой Отечественной войны.