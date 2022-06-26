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Литература: 5 женщин, оказавших влияние на жизнь самого эксцентричного русского поэта Максимилиана Волошина

Литература: 5 женщин, оказавших влияние на жизнь самого эксцентричного русского поэта Максимилиана Волошина

Максимилиана Волошина до сих пор называют самым чудаковатым русским поэтом начала ХХ века. Но при этом современники, имевшие честь знать его лично, неизменно сходились во мнении: трудно было найти столь же заботливого и душевно щедрого человека.

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