Сниму квартиру. Порядок в районе гарантирую! Вчера, в тихом зелёном районе, очень удобном, в пяти минутах от метро, рядом с новой школой был найден труп агента по недвижимости.
На районе
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Сниму квартиру. Порядок в районе гарантирую! Вчера, в тихом зелёном районе, очень удобном, в пяти минутах от метро, рядом с новой школой был найден труп агента по недвижимости.
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