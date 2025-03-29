На Нептуне впервые заметили полярные сияния – ждать пришлось 36 лет

Почти 36 лет! Да-да, именно столько времени астрономы ждали этого момента. Представьте себе: десятилетиями ученые подозревали, что на далеком Нептуне, этом синем гиганте на краю Солнечной системы, тоже бывают полярные сияния.
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