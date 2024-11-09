Опасная поза для сна как индикатор сердечной недостаточности: кардиолог раскрывает тревожные симптомы Ольга ВайленкоКардиолог Рози Гордсет из Великобритании обратил внимание на незаметный, но потенциально опасный признак проблем с сердцем — положение тела во сне.