Опасная поза для сна как индикатор сердечной недостаточности: кардиолог раскрывает тревожные симптомы Ольга ВайленкоКардиолог Рози Гордсет из Великобритании обратил внимание на незаметный, но потенциально опасный признак проблем с сердцем — положение тела во сне.
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