Завод сухих кормов для животных построят в Дмитрове в 2029 году

В Дмитрове планируют построить новый завод по выпуску сухих кормов для кошек и собак. Соглашение о реализации проекта стоимостью четыре млрд рублей подписали на выставке «Золотая осень — 2026» заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и учредитель «Петкорм» Роберт Имангулов, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
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