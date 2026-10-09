Завод сухих кормов для животных построят в Дмитрове в 2029 году

В Дмитрове планируют построить новый завод по выпуску сухих кормов для кошек и собак. Соглашение о реализации проекта стоимостью четыре млрд рублей подписали на выставке «Золотая осень — 2026» заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и учредитель «Петкорм» Роберт Имангулов, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.