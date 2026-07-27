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Захарова: МИД России осуждает террористические атаки ВСУ на Ростовскую область

Захарова: МИД России осуждает террористические атаки ВСУ на Ростовскую область

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ выступить с публичным осуждением преступлений Киева в Ростовской области.

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