Захарова: МИД России осуждает террористические атаки ВСУ на Ростовскую область

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ выступить с публичным осуждением преступлений Киева в Ростовской области.
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