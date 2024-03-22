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«Обезлюдивание идёт, форменное запустение» Государственная программа «Демография» не действует, несмотря на высокие затраты на неё

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