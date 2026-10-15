За девять месяцев 2026 года в Южном федеральном округе число вакансий для продавцов с частичной занятостью выросло в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а средняя оплата одной смены составила 5 773 рубля.
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