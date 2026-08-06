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Газета.ру

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Лидер КПРФ Зюганов осудил позицию партии "Яблоко" по Украине

Лидер КПРФ Зюганов осудил позицию партии "Яблоко" по Украине

Лидеры КПРФ, "Родины" и "Справедливой России" раскритиковали "Яблоко" за позицию по Украине. Геннадий Зюганов заявил, что партия ни разу не осудила действия ВСУ и не поддержала "тех, кто страдает и сражался на фронте".

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