Глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев взял четыре миллиона рублей от завода из Новомосковска за закрытие глаз на ядовитые выбросы предприятия.
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