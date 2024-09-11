«Протечка нового бассейна в Севастополе». В скандале стало больше виновных

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» ГКУГС «ЕДКС») обратилось в Арбитражный суд города Севастополя (далее – суд) с заявлением о признании незаконным и об отмене постановления Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя (далее – Севгосстройнадзор) о привлечении ГКУ ГС «ЕДКС» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 50 000 руб.