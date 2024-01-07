Тренер из Нового Уренгоя рассказала о возвращении к спорту после праздников

Далеко не все любители спорта в новогодние праздники соблюдали режим. Как вернуться в строй после «салатного периода», агентству «Север-Пресс» рассказала тренер по бодибилдингу из Нового Уренгоя Алена Воропай.
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