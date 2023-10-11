Вышли на новые рубежи: Ходаковский об операции по окружении Авдеевки

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») прокомментировал эскалацию боестолкновений у Авдеевки, которую уже второй день слышит весь Донецк и обсуждают военно-патриотические блогеры, называя «наконец начавшимся наступлением наших».