У базы «Барсы» будет дежурить полиция для защиты игроков от тиктокеров на фоне ситуации с Иньиго

Как сообщает Marca, после недавнего конфликта Иньиго Мартинеса с одним из молодых людей, находившихся у входа на клубную базу после тренировки, «Барселона» провела ряд консультаций с представителями каталонской полиции.
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