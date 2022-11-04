БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Самый знаменитый промах в истории

Самый знаменитый промах в истории

Существует очень много теорий заговора об убийстве Кеннеди. Все они написаны американцами, и это их главный недостаток – фигура одного из самых примечательных президентов в истории затмевает все и мешает взглянуть на происшедшее непредвзято.

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