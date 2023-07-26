Военное обозрение

3 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Ханыков
    Везде, где америкосы воевали сами - Корея, Вьетнам, Афган и пр.пр.пр. они получали по морде и убегали с позором. Евро...«США должны руков...
  • Александр Козлов
    Когда коту нечего делать он ........ лижет, так и этот депутатВ МВД и ФСБ не по...
  • Елена Молодцова
    Да нормально всё ,едет же.Вон как браво бежит Ну подумаешь задницы поотбивают, так им это полезно.В кадр попала «но...

В кадр попала «новейшая разработка» ВСУ – тракторный плуг, задействованный для перевозки боевиков

В кадр попала «новейшая разработка» ВСУ – тракторный плуг, задействованный для перевозки боевиков

В условиях контрнаступления ВСУ столкнулись с колоссальной нехваткой транспортных средств, причем речь идет не только о бронированной технике, но и об автомобилях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
🤣 Российскими военными был поражен трактор с сеялкой, сажающей укроп.
Ответить
12 час.
Елена Молодцова
Да нормально всё ,едет же.Вон как браво бежит Ну подумаешь задницы поотбивают, так им это полезно.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх