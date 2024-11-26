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Жена его простила: Рэпер Натан вернулся в семью после интрижек с Лерчек и Бьянкой

Жена его простила: Рэпер Натан вернулся в семью после интрижек с Лерчек и Бьянкой

Рэпер Натан решил вернуться в семью после интрижек с Лерчек и Бьянкой После того, как рэпер Натан был пойман за тесным общением с блогером Валерией Чекалиной и певицей Бьянкой, жена музыканта заявила, что уходит от него.

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