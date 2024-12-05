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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Врач рассказал, почему нужно отказаться от сладких алкогольных напитков на Новый год

Сладкие алкогольные напитки не являются лучшим выбором для новогодних праздников. Чем они могут быть опасны, и какие есть альтернативы, объяснил Владимир Логинов, кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог, передает «Лента.

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