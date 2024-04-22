«Не будут защищать наших солдат»: Набиуллину и Силуанова раскритиковали

Зампред комитета государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин сомневается в возможности симметричного ответа на замораживание российских активов, о котором говорил глава Минфина Антон Силуанов ранее.
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