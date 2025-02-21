«Северные потоки» упираются в Брюссель. Или в Вашингтон?

Швейцарский эксперт Роджер Кеппель заявил, что трубопровод «Северный поток» может быть преобразован в совместное предприятие: Россия будет продавать трубопроводный газ в США, которые затем перепродают его европейцам.
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