FiNE NEWS

1 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Судя по поведению британского парламента по Украине, постоянному историческому вредительству в отношении России, да и...Проблема с избытк...
  • Андрей Валерьевич
    Бить этих уродов рода человеческого нужно 24/7 каждые 10 минут  тогда будет результат . Освобождение  Украины ( Южных...Увеличение эффект...
  • И тут не скажу Не скажу
    террористкиНаталья Климова: ...

Научные исследователи представили продукт, способный смягчить последствия стресса

Научные исследователи представили продукт, способный смягчить последствия стресса

Умеренное употребление шоколада оказывает положительное воздействие на здоровье сердца. © Волгоградская правда Ученые заявили, что шоколад благотворно влияет на организм из-за высокого содержания в нем какао, богатого антиоксидантами и флавоноидами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх