Научные исследователи представили продукт, способный смягчить последствия стресса

Умеренное употребление шоколада оказывает положительное воздействие на здоровье сердца. © Волгоградская правда Ученые заявили, что шоколад благотворно влияет на организм из-за высокого содержания в нем какао, богатого антиоксидантами и флавоноидами.
Умеренное употребление шоколада оказывает положительное воздействие на здоровье сердца. © Волгоградская правда Ученые заявили, что шоколад благотворно влияет на организм из-за высокого содержания в нем какао, богатого антиоксидантами и флавоноидами.
Свежие комментарии