Семья из Ленобласти получила тюремные сроки за листовки во славу Бандеры и с оскорблениями Путина

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Сергей Иванов
Семейка олигофренов! Пусть посидят, только вряд ли что у них в кастрюлях изменится!
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1 час.
Балу -
Увы, но смертная казнь у нашей власти не в чести... За себя, видать, переживает...
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1 час.
И
Искандер
Ингермандо Ебланское - мертворождённый выкидыш &quot;перестройки&quot;, даже на помойке до сих пор панически боится советского совка, её/его туда выкинувшего.
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