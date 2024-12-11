Свежая сводка от Юрий Подоляки из зоны СВО на утро 11.12.2024: взятие ключевых объектов, российские силы меняют ход конфликта на фронте.

Последние новости от Юрия Подоляки с линии СВО на 11 декабря 2024 года. Ситуация на фронте остаётся напряжённой: в отдельных районах наблюдаются временные затишья, связанные с перегруппировкой, а на других направлениях продолжаются активные наступательные действия российских войск, особенно в районах Курахово, Селидово и Покровска.